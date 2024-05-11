20年來最強地磁暴來襲！陸發布紅色預警多地現絕美極光。（人民日報微博）

大陸界面新聞報導，大陸國家空間天氣監測預警中心11日09時發布地磁暴紅色預警：北京時間5月10日23時起發生地磁暴，最大級別達到超大地磁暴（Kp=9）水準，預計24小時左右，持續磁暴過程，後續仍可能發生大地磁暴。受地磁暴影響，中國大部分地區電離層將會出現擾動，短波通信和導航定位會受到不同程度的影響；高層大氣密度顯著增加，將導致低軌衛星軌道衰減加劇。

大陸潮新聞用戶端報導，昨夜今晨，受地磁活動影響，黑龍江漠河、新疆阿勒泰等地出現了一場極光盛宴。紅色、紫色、綠色的極光交相輝映，如夢如幻。阿勒泰現20年來最強極光衝上熱搜。

不少網友表示：「就像昨天《我的阿勒泰》裡一樣」「傳說中的極光，夢幻般的美。」

（11日上午9時，大陸國家空間天氣監測預警中心發布地磁暴紅色預警。另據中國科學院空間環境預報中心發布消息，北京時間2024年5月11日2：00-8：00，地磁發生強烈擾動，Kp指數連續6小時達到最強地磁暴等級（Kp=9），達到紅色警報級別，為2004年11月以來最強地磁暴。

5月以來，太陽耀斑持續強爆發。短短一周，大陸國家空間天氣監測預警中心多次通過官方微博發布太陽耀斑黃色預警。

耀斑就像太陽打了個噴嚏，太陽大氣局部區域突然變亮，一般伴隨高能粒子和電磁輻射。耀斑的壽命僅幾分鐘到幾十分鐘，但釋放的能量相當於十萬甚至一百萬次強火山爆發的總能量，或相當於上百億枚百噸級氫彈爆炸。

次輪太陽耀斑發生雖然次數多、能量大，但不會影響普通人。其中，M級以下的耀斑對地球幾乎毫無影響，X級也不會對公眾的日常生活造成影響。

大陸國家空間天氣監測預警中心表示，地磁暴對生物的影響主要集中在那些依賴地磁導航的生物上，比如信鴿；而對人體的影響微乎其微，不會對身體健康造成影響。此前網傳的「地磁暴引發失眠、犯困、心慌、煩躁」等，都是謠言或借地磁暴開玩笑，並不科學。

雖然太陽耀斑爆發會攜帶大量電磁輻射和高能粒子，但實際上只有很小一部分能夠到達地球附近，加上地球有自身磁場的保護，即使強耀斑爆發，對人類健康也幾乎沒有影響，公眾不必擔心，也不需要做特殊防護。國家空間天氣監測預警中心將密切跟蹤事件發展，及時發布預報預警資訊。