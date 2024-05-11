澳洲國防軍（ADF）司令康貝爾（Angus Campbell）告訴全國，「澳洲的柯林斯級（Collins Class）潛艦是世上最爛的」。而他會這麼說，是為了捍衛澳英美（AUKUS）核動力潛艦計畫，並反駁對這專案的批評。

綜合外電10日報導，康貝爾的任期即將結束，觀察家甚至推測，這可能是他退休前最後的一次演講之一。他希望能捍衛這專案，因為在他監督下，澳洲打破由法國為澳洲皇家海軍打造天蠍級潛艦的協議，並接受了華府和倫敦的提議。消息人士說，康貝爾需要強烈捍衛他的「遺產」。

批評者說，從估計達3680億澳元（近8兆台幣）的總成本來看，實在太高。此外，他們還說，澳洲並不需要核動力潛艦的戰力，並批評澳洲預定要買3艘維吉尼亞級潛艦，但要到2032年才會買第一艘，未免要等太久，並會迫使坎培拉過度依賴美國。而許多澳洲人擔心，美國可能不會像以前那樣可靠。