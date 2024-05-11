民眾過去認為味精對健康不利，因此改用雞粉、香菇粉或鰹魚粉調味，對此營養師高敏敏直言，其實味精不是壞東西，而是成分相對單純的調味料。她解釋，味精中含有13％的鈉鹽，和鹽巴一樣吃多會渴，所以重點不在味精，而是鈉攝取過量；至於雞粉、香菇粉、鰹魚粉，其實成分也含味精，只是換了名字而已。

高敏敏曾在臉書發文表示，其實味精不是壞東西，它是從天然食材發掘、成分相對單純的調味料，主要的化學成分為「麩胺酸鈉」，是一種鮮味來源；很多天然食物中都含有麩胺酸鈉，尤其是海帶、柴魚、昆布、番茄等常用來提鮮的食材。

為何大多民眾認為沒加味精就代表健康，甚至聞味精色變？高敏敏表示，主要是因為吃味精可能會口渴，因為味精中含有13％的鈉鹽，跟鹽巴一樣吃多了會渴，也因為味精成分中有鈉鹽，但不像鹽巴那麼鹹，容易不小心過量，因此重點不在於味精，而是鈉攝取量。

有些人改用雞粉、香菇粉、鰹魚粉取代味精，高敏敏直言，仔細看成分表會發現，這些其實也是由味精、核苷酸調製而成，只是換個名字而已。