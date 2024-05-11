男星潘瑋柏是易胖體質，曾重達93公斤，身體變化常引起話題。前陣子他在大陸舉辦巡迴演唱會《狂愛》，被拍到臉部豐腴的樣貌，對此他用自嘲的方式回應。今（11日），潘瑋柏再上傳3張照片，要大家不用相信眼睛看到的！

前兩張照片，潘瑋柏穿一身黑，戴著棒球帽、墨鏡，坐在路邊的欄杆，其中一張他還微微抬起下巴，下顎線明顯，跟被拍到的暴肥照差很多。有趣的是，潘瑋柏把演唱會的腫照放在第三張，幽自己一默並笑說：「不用相信你眼睛看到的！」

此舉逗樂大批網友，紛紛留言回：「變胖是真的照片是假的」、「彈性夠大，空間夠大，伸縮自如，潘瑋柏正確」，女星黃小柔也留言：「哈哈哈，沒問題，你是潘帥，狀態一定是最好的。」而孫芸芸女兒廖思惟罕留言，稱潘瑋柏的腫照出現在她的Instagram探索頁面，釣出潘瑋柏本人回應：「哈哈，不要相信惡作劇。」

潘瑋柏過去有在台上喊話：「都是角度不好，大家上傳照片要記得幫我修圖」；當他得知腫照流出後，除了宣布成都場演唱會完售的喜訊，也大方地將宣傳海報橫拉讓自己的臉變寬，幽默地自嘲：「感謝大家對潘瑋『厚』的厚愛，六秒售完！感謝你們最厚實的支持！我渾厚的說聲感恩」。