基隆市環保局重新設計10年未更新的工作服，除了有吸溼抗汙的功能性外，也融入山海色系，讓清潔隊展現新氣象。左起為隊員林少鈞、陳百合、葉柏佑、陳怡伶。（基隆市環保局提供／徐佑昇基隆傳真）

為維護市容，默默付出的清潔隊員是一大功臣，為了讓隊員在執勤能更舒適，基隆市環保局收集隊員意見後，重新設計10年未更新的工作服，除了有吸溼抗汙的功能性外，也融入山海色系，讓清潔隊展現新氣象，更能肩負起「乾淨家園」的任務。

環保局表示，清潔隊工作服已10年未更新，為了更貼近實際執勤需要，基隆市環保局著手收集隊員意見，納入修正參考，重新設計出專屬於清潔隊員的工作服，提升功能性、安全性及設計感，頗受同仁好評。

基隆市環保局重新設計10年未更新的工作服，除了有吸溼抗汙的功能性外，也融入山海色系，讓清潔隊展現新氣象。左起為隊員左起隊員陳百合、葉柏佑、林少鈞、陳怡伶。（基隆市環保局提供／徐佑昇基隆傳真）

環保局長馬仲豪表示，為提升隊員向心力並提高識別度，即日起重新製發夏冬季制服，期盼透過新工作服的發表強化市民在地共感，提升城市美學，為市容街景注入全新活力。

馬仲豪說，因應隊員工作環境需求，首度將上衣加入反光材料，提升夜間值勤安全性；材質選擇吸溼排汗，防汙，抗皺功能表現更勝以往，袖口處更添增筆插設計，強化使用機能；整體設計融入海洋、天空等色系，結合環保局於去年全新推出的局徽，突顯基隆山海之城意象，貼近清潔隊同仁執勤需求，同時兼顧在地特色。

清潔隊長徐游宇說，清潔隊的業務與民眾生活息息相關，為打造乾淨家園，隊員扮演關鍵角色。在工作服發布會也特別邀請隊員林少鈞、陳百合、陳怡伶及葉柏佑入鏡，展現清潔隊新裝的活力與特色。

環保局強調，藉由工作服的全新設計，不僅提升隊員執勤的便利與安全，更具向心力，也期待讓清潔隊戮力付出的身影成為市容中的美麗風景。