排出血便到底是大腸癌還是痔瘡？對此，大腸直腸外科醫師鍾雲霓指出，若排便時稍帶著肛門傷口疼痛感，同時滴血在馬桶裡，比較像是肛裂所致；另外，無痛的排便出鮮血，伴隨著肛門腫脹異物感，可能是內痔膨脹出血，上述2種情況都可再觀察一下。但若發現無痛的排便出鮮血，連肛門異物感疼痛感都沒有，就得提高警覺，有惡性的可能，千萬不要拖。

鍾雲霓在個人粉專發文表示，民眾碰到排便出血的情況，其實很難準確分辨是否就是大腸癌，與其操碎了心，不如進一步檢查或規律安排健檢，才是解決之道。不過，她也提到，仍有幾個觀察原則值得參考，整理如下：

●排便時稍帶著肛門傷口疼痛感，同時滴血在馬桶裡、擦拭時染血在衛生紙上：此種出血比較像是肛裂，可以觀察約2～4週看看，通常會自行痊癒。

●無痛的排便出鮮血，伴隨著肛門腫脹異物感：不管軟便、硬便時都一樣，此種可能是內痔膨脹出血，偶爾喝酒、吃辣、累一點時出現沒大礙，可再觀察一下。但若太頻繁，每個月都發生1次，或每次出血量都多到染紅整個馬桶，長期下來會慢性貧血，應找時間就醫，與醫師討論。

●無痛的排便出鮮血，連肛門異物感疼痛感都沒有：若還加上原本平常排便順暢，卻突然變得常腹瀉，就不太對勁，恐有惡性可能，應盡快尋求專業醫師的協助。

鍾雲霓建議，若年屆45～50歲，應做人生第1次大腸鏡檢查。而這檢查並非年年要做，她提到，大腸黏膜長息肉需要6～8年，息肉變壞則要2～3年，因此，若做過第1次是正常的，可考慮3～5年檢查1次；甚至正常了一陣子後，再拉長年限至5～8年1次，都能免除可能有大腸癌的疑慮和風險。

但鍾雲霓提醒，當檢查中發現有癌變可能的息肉，就要再認真一點，3年以內再做1次檢查，好扼殺癌於未變之前。

根據衛福部衛教資料顯示，大腸癌早期並無症狀，但可以藉由定期接受篩檢而早期發現早期治療，為治癒率很高的癌症。其早期診療的5年存活率可達9成以上，若到了第4期，5年存活率則不到2成，因此，及時確診才能把握治療黃金期。