第九屆企業女子壘球聯賽南投首戰， 11日於福添福嘉南鷹的主場福興壘球場舉行，今年計6支隊伍參賽，整場賽事「零秒出手」、「直球對決」相當刺激，前100名到場觀眾可抽主場日嘉南鷹球衣，直呼幸運。

南投縣府教育處長王淑玲代表許縣長出席開球儀式，與中華民國壘球協會理事長羅俞欣擔任開球貴賓；縣府致力於女壘運動發展，企業女壘聯賽進入關鍵賽，場場比賽精采可期，勉勵參賽選手再創佳績。

今年賽事邁入第9屆，共有6支隊伍參賽，除了原有的福添福嘉南鷹、新北凱撒勇士、臺北臺產熊讚、高雄新世紀黃蜂及台中兆基穿山甲，新增加的中華U18也將參戰。

處長王淑玲表示，南投成為女壘國手的搖籃，各級女壘球隊展現了出色的成績，在112學年度聯賽榮獲3金1銅，包括埔里國中甲級冠軍、埔里高工季軍、暨南大學冠軍及社會甲級冠軍等殊榮。

王淑玲說，嘉南鷹隊中多數球員都是南投縣培育出來的，台中兆基穿山甲及中華U18亦有多位為南投選手，未來持續投入更多預算及經費用於各項體育發展，優化培訓環境，激勵選手爭取更傑出的表現。

南投縣政府教育處表示，縣長許淑華從各階段學校全力推展女壘運動，從國小、國中、高中到大學都有一系列的培育計畫，發展壘球運動需要許多資源。

教育處指出，感謝教育部體育署、南投縣議會、南投縣體育會及壘球委員會對壘球運動發展的協助和指導，及民間團體和企業贊助，讓壘球運動扎根，培育更多優秀人才。