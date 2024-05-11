金馬影后陳淑芳（右）曾應邀擔任桃影台灣獎頒獎人，與桃園市長張善政同框。（桃影提供）

2024桃園電影節即將邁向第11屆，今年電影節的「台灣獎」競賽徵件主題為「美好未來」，廣邀各界影視先進與新秀，透過電影勾勒出對於未來的美好想像，徵件時間自即日起至6月11日止，並且不限影片類型。本屆最佳影片獎金將高達50萬台幣，並首次增設「最佳導演獎」，共將頒發6項大獎，總獎金高達新台幣100萬元。

今年「台灣獎」將自所有報名影片中，評選出12至16部入圍作品，共將頒發最佳影片、評審團特別獎、最佳導演、最佳男演員、最佳女演員，以及最佳新人的「未來之星」等6項大獎。「台灣獎」自成立以來，除受到許多影人歡迎，更為台灣影視界挖掘許多人才，金馬獎得主蔡嘉茵、鍾家駿、金馬新演員提名張祖鈞、導演樓一安、影后陸弈靜、楊麗音及潘麗麗等人，皆是歷屆台灣獎得主。

去年勇奪「台灣獎」最佳影片與最佳男演員雙料大獎的短片《橋頂少年》，以及勇奪人文獎的動畫片《鷺鷥河》，更在桃園電影節獲獎後，順利榮獲金馬獎提名，可見桃園電影節得獎作品含金量十足。