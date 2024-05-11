國民黨立委徐巧芯日前出示外交部透過捷克援助烏克蘭文件，被外交部指控洩漏國家機密，告發徐涉《刑法》洩密罪。立法院副院長江啟臣今（11日）表示，站在立院立場，絕對不樂見看到外交部提告，造成立法、行政部門對立。

江啟臣是在出席淡江大學國際事務與戰略研究所「第二十屆紀念鈕先鍾老師國際學術研討會」，會前接受媒體訪問。

談到徐巧芯遭外交部提告，江啟臣表示，他和徐在黨團有見面，徐也有告知相關狀況。他強調尊重司法，但站在立院立場，絕對不樂見外交部提告，立委、外交部各有職責，立委監督政府，政府有義務接受監督，希望雙方相互尊重權利與義務，同時也不要因此造成立法、行政部門間緊張對立。

至於如何認定是否洩密，江啟臣說，依照《國家機密保護法》規定，若在此法下核定的機密，當然就依照該法22條規定；但北檢昨已經說明，這是公務機密，非屬《國家機密保護法》核定機密。

江啟臣指出，不同機密核定的依據不同，事後解密或相關違規樣態也不同，若照行政院公文書處理手冊來核定的機密，位階比行政命令還低，構成的洩密條件自然不同。

另外，傳出國民黨團將在外交及國防委員會動用車輪戰，江啟臣對此表示，尊重立院各黨團運作。