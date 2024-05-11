新北市新莊警分局近日接獲線報，指稱樹林區某民宅內疑似有槍枝改造行為。經連日蒐證後，警方於8日持搜索票前往該民宅進行搜索，當場查獲改造槍枝及工具，白姓犯嫌訊後以3萬元交保。

據了解，新莊警分局與樹林警分局、高雄市小港警分局合作，持搜索票到樹林區某電梯大樓內執行搜索。在搜索中，警方發現一處被52歲白姓男子設置為槍枝改造區的客廳，內部擺放著大量空氣槍及改造工具，有如小型兵工廠。

警方當場查扣改造子彈6顆、砂輪機、鑽台、電鑽及改造工具一批。（新莊警分局提供／張鎧乙新北傳真）

警方當場查扣改造子彈6顆、砂輪機、鑽台、電鑽及改造工具一批。（新莊警分局提供／張鎧乙新北傳真）

初步調查，白姓男子對槍枝相當著迷，常在網路上購買生存遊戲用槍零件，並自行學習拆解及改裝技巧。工作區域內還發現一片自製的試射靶紙，顯示他對槍械改造極具熱情。然而，若這些改造槍械具有殺傷力，則已觸犯法律。

警方當場查扣華瑟WALTHER改造手槍1枝、模擬槍1枝、改造子彈6顆、砂輪機、鑽台、電鑽及改造工具一批，以及待驗的空氣槍25枝。警方將白姓男子移送新北地檢署偵辦，最後以3萬元交保候傳。