高雄一名男子小陳（化名）和哥哥、嫂嫂和母親同住在鳳山區某透天厝，小陳暗戀嫂嫂，竟趁深夜潛入其房間，伸手偷摸嫂嫂的腳踝和小腿，嫂嫂驚醒尖叫還被掐住脖子險窒息，小陳怕鬧出人命才鬆手，故意說「走錯房間」後逃跑，事後悔過無誠意挨告。高雄地院認為，小陳住在家中超過40年，不可能無故走錯房間，最後依強制猥褻罪判他8月，傷害罪部分判5月、得易科罰金，可上訴。

2023年1月某日深夜，小陳以為嫂嫂已熟睡，偷偷潛入嫂嫂位於2樓的房間，他先坐在床邊掀開嫂嫂的被子，發現嫂嫂沒驚醒，竟直接伸手撫摸嫂嫂的腳踝，再往上摸到小腿。

嫂嫂睡到一半發現不對勁，一睜眼就看到小陳在床尾，害怕的尖叫。小陳擔心家人發現，竟然直接出手掐住嫂嫂的脖子，嫂嫂被掐脖時不斷掙扎反抗，說「你這樣你哥哥知道嗎！」小陳怕鬧出人命，最後作罷逃離，事後也因疙瘩、搬出家裡。

事後，嫂嫂向教會友人和丈夫訴說此事，要求小陳寫下悔過書，但小陳卻在悔過書中寫「並未進行任何性侵傷害」，嫂嫂氣得直接驗傷、報警提告。

小陳辯稱，當時他睡不著在家裡走來走去，不小心走錯房間、進入嫂嫂的臥房，當時嫂嫂剛好翻身、碰到他的手，他並沒有主動去摸嫂嫂的腳。小陳的律師也說，全案僅有小陳嫂嫂的單方面證詞，小陳嫂嫂轉告丈夫、教會友人時，都沒有說到小陳有性侵害的嫌疑。此外，他們家2、3樓格局相同，小陳嫂嫂和他的房間均位在相同位置，精神恍惚下確實有可能走錯。

小陳嫂嫂強調，小陳平時要上廁所，都會下到1樓，除此之外室內沒有其他可以走動或休閒的空間，她平時生活上也和小陳沒什麼交集，也沒有什麼需要商量討論的事情，平常小陳更沒有需要到她房間拜訪的習慣，不可能發生走錯房間的事情。

小陳的哥哥痛批，小陳的房門口有放一台冰箱，他太太的房門口沒有，他們兄弟倆在該住宅住了40多年，理應很熟悉。警察做筆錄當天，弟弟就鬆口坦承「無聊想要進入嫂嫂的房間看看」，不用再硬凹了。

法官認為，小陳對嫂嫂造成的心理壓力顯非輕微，犯後僅對部分犯行坦承，也未與嫂嫂和解，但有當庭向嫂嫂道歉，最後依強制猥褻罪判8月、傷害罪判5月且可易科罰金，可上訴。

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