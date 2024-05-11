民眾黨主席柯文哲近期爆出多件在台北市長任內的爭議事件，北市政風處也證實，柯文哲數次與威京集團主席沈慶京見面，卻未做「廉政登錄」，承諾將資料匯報廉政署。對此，民進黨立委王世堅表示，柯文哲自以為是的「帝王心態」，這次踢到鐵板，年輕柯粉會離他而去，柯和他的民眾黨，已經從績優股，滑落到全額交割，若再被檢方查出不當利益，那就立刻下市。

對於柯文哲遭爆頻繁與沈慶京見面卻沒紀錄，是不是心裡有鬼？民進黨立委王世堅今（11日）受訪時表示，這個很奇怪，柯文哲可能心裡沒有鬼，但柯所有的要求，都是要求別人、柯文哲所有的檢討，都是在檢討別人， 所以柯文哲不會要求自己也不會檢討自己，就是大喇喇的覺得他自己最大，「這個死樣子、死個性，這次就踢到鐵板了」。

王世堅說，柯文哲既不做紀錄，也不向政風單位回報，還支開市長室的警衛人員，只跟身邊的幕僚一起見名商巨賈，這難免會啟人疑竇，更何況柯文哲見面的幾位商人又涉及重大標案。像北士科T17、T18，柯是私下跟新光碰面，京華城容積率，柯文哲又私下跟威京小沈見面，「這一點傳出來，光是最支持他的年輕朋友，都會失望、甚至離他而去」。

王世堅表示，柯文哲現在被檢方以他字案調查，已經從績優股，滑落到全額交割，如果檢察官查到這些案子，背後有甚麼金流、不當利益，柯文哲跟他的民眾黨，就會立刻下市。如果柯的心坦蕩蕩，為甚麼要和財團私下見面？而且這是柯文哲八年市長內任，嚴禁手下的局處首長都不能做的事情，甚至飯局偶遇都要做報告，為甚麼獨獨柯文哲自己不用？

王世堅直言，柯文哲過去這種帝王心態、自以為是，這一次完全踢到踢到鐵板。柯文哲只懂醫學，對於捷運交通、都市計畫跟建築是一竅不通，應該去諮詢市政顧問，甚至請外部專家分析重大案件，但是柯文哲就是「我最厲害、一切我來決定」的態度，那屬下自然會把責任都推給他，所以很多重大變更都是柯文哲親自下的條子，「所以齁！死一個更加有了。（台語：死得更慘）」。

針對北士科T17、T18地上權案爭議，王世堅指出，T17、T18拿到的價金回饋，是原來訂的底價的一半，對折而已，政府在訂這個底價，如果標不出去，經過會商研究之後，頂多再來就是打8折，第二次就是打8折，再乏人問津的話，也是要幾個月的時間研究，找出原因之後再打8折，如果要把現在的底價，以對折給對方來承作的話，必須連打3次8折，標下來少要1年的時間才對。

王世堅說，再加上在打折之前，本來T17、T18是要做醫療生技用途，而且是BOT，醫療生技都沒人來，好吧，把這個限制解開，解開本身就是一個很大的變化，光是取消醫療專用改為商業使用時，只能取消這個，再來標一次，看看社會民間的反應是怎樣，結果取消了，同時又把它改為設定地上權，「同時又把底價連打3個8折、打到對折，甚至骨折了，所以我說他過五關了」，這一點在所有政府採購發包的案例裡面，在所有的法規當中都絕對很清楚、很明顯違規。

王世堅質疑，一次過五關，醫療生技用途取消，改成設定地上權，打第一次8折還不夠，第2次、第3次打到對折，這五關一次之內就決定，上一標之後到下一標，竟然改變招標5個條件一次到位。