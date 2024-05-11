台中17歲游姓少年11日上午11點多行經太平區136縣道36K處，疑似自摔跌落約80公分山溝，無生命跡象送醫搶救仍不治。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中17歲游姓少年11日上午11點多行經太平區136縣道36K處，疑似自摔跌落約80公分山溝，無生命跡象送醫搶救仍不治。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中136線又出事！台中市太平區「136縣道」11日上午傳出車禍事故，年約17歲游姓少年騎乘機車行經約36k處，疑似自摔進深約80公分的水溝，當場無生命跡象送醫，經搶救近2小時仍宣告不治身亡。詳細事故原因尚待警方進一步調查釐清。

台中市太平區長龍路沿線俗稱「136縣道」，山路蜿蜒崎嶇為其特色，是許多車友「跑山」熱門景點，卻也常常傳出事故。台中市警消11日上午11時11分左右接獲報案，稱太平區136縣道約36K處有人騎車摔落水溝，消防局立即派遣車龍埔、霧峰分隊共3車5人前往救援。

消防人員發現，現場為機車自摔跌落水溝，深度約80公分，經使用長背板將患者脫困，救出1名年約17歲男性，無生命跡象，經給予CPR後送往803國軍醫院搶救，經搶救近2小時，仍於下午1時多宣告不治身亡。

據悉，游姓少年11日與18歲陳姓友人到太平區赤崁頂，期間陳男借車給游姓少年騎，游姓少年因不明原因飛出車輛跌落入山溝，不知過了多久才被路過車友發現報案。轄區太平警分局員警尚在調查釐清肇因中。