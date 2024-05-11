瑪姬麗塔貝（左）跟童星克里斯提尼在片中有真摯溫暖的對手戲。（海鵬提供）

影星瑪姬麗塔貝最近在新片《如果可以再死一次》飾演1名警察母親，因為走不出喪女之慟而尋短，卻幸運遇上克里斯提尼飾演的網紅男孩，兩人親如母子、相濡以沫，進而渴望重拾美好人生。瑪姬麗塔貝因演出名導南尼莫瑞提的《媽媽教我愛的一切》躍升「國民母親」，目前總共坐擁超過44座電影類獎項，是義大利影壇獲獎最多的演員。

不過資歷超深的瑪姬麗塔貝坦承唯獨拒演床戲，直說：「我對裸露敏感。」並罕見大膽澄清，「我不是對『性』沒興趣，而是『性』從來都不是我的人生首選。」也因為「拒演床戲」讓她被誤會是否放不開？她日前接受媒體訪問時辯稱其實自己很叛逆，自曝年輕時就會抽菸，更說有次因為抽菸而突然昏倒。

片中瑪姬麗塔貝飾演個性剛柔並濟的警察母親，立功無數卻難掩喪女哀慟，和她情如母子的克里斯提尼，是義大利當紅童星，身形微胖的他充滿活力，特別熱愛足球，在片中飾演「大胃王網紅」丹尼爾，從小名利雙收卻飽受同學霸凌，總拿他的身材來譏笑，讓他一時想不開。

兩人一老一小的相遇，用親情互相彌補彼此生命的缺口，讓他倆決定重拾人生，片中瑪姬麗塔貝對克里斯提尼的關愛真情流露、母愛大噴發，一舉助電影榮獲義大利金林登國際影展最佳影片大獎。

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