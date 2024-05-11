彰化縣員榮醫療體系總院長張克士（左）捐贈30萬元，贊助埔里國中女壘隊赴加拿大參加女壘邀請賽，由校長陳清濱代表接受。（讀者提供／張妍溱南投傳真）

南投縣埔里國中女子壘球隊榮獲今年全國國中女壘比賽冠軍，並首度獲邀於7月間赴加拿大參加U16國際邀請賽，與來自全世界的女壘隊一決高下，因出國經費龐大，校友會會長、彰化縣員榮醫療體系總院長張克士捐贈30萬元獎金，校方十分感謝張總院長慷慨解囊。

彰化縣員榮醫療體系總院長張克士表示，看到埔里國中的學弟妹們傑出表現，十分欣慰，原捐贈20萬，但校長陳清濱說，出國一趟要200萬元，經費仍短缺，決定加碼共捐贈30萬元。

張克士說，醫院不僅是治療疾病，員榮近年來大力贊助各種運動賽事，鼓勵民眾運動促進健康。員榮醫療體系近年來捐贈彰化縣永靖國中羽球隊及員林鎮東山國小棒球隊經費，並已舉辦4屆員榮盃羽球比賽。

埔里國中女壘隊教練張寧恩指出，女壘是埔中的強項，自成立女壘隊30餘年以來，已獲得16次全國聯賽冠軍，每年都出國比賽，今年是首次獲邀參加「加拿大盃國際邀請賽」，為國爭光。

張寧恩說，這次出國比賽的是1、2年級的19位學生，雖僅13、14歲，但越級挑戰16歲級，歐美選手身材高大、爆發力也強，近來為參賽，都加強選手重量及敏捷度訓練。

張寧恩表示，南投縣的女子壘球隊從小學到大學都有，以埔里鎮的埔里、法治國小及仁愛鄉的南光、中正國小為主，之後是埔里國中、埔里高工，表現優異就能保送暨南大學，學生能兼顧比賽與升學。

南投縣政府教育處指出，南投縣各級女子壘球隊在今年各項聯賽中表現傑出，獲國中甲級冠軍、高中季軍、大專冠軍及社會甲級冠軍，10日由縣議會與南投縣體育會壘球委員會舉辦慶功宴，縣長許淑華出席頒獎。