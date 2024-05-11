台中市府巧扮紅娘，今年「幸福方城市」單身聯誼第一階段前3場已促53對配對成功，配對率突破6成。民政局長吳世瑋表示，第二階段將於6月至8月期間推出，共舉辦8場次多元聯誼活動、提供520名男女參加，15日起開放報名，期待延續高配對率，串起幸福佳偶。

「2024幸福方城市」共推出25場次單身民眾聯誼活動，歡迎設籍台中市或於台中市就學、就業的單身民眾參加，每人酌收報名費1000元。

第一階段已3場落幕，共促成53對配對成功，配對率突破6成，目前5月18日、5月26日、6月15日及6月16日等場次，尚有少數女性名額；第二階段即將於5月15日上午8時起開放網路報名，將推出興趣主題6場次、地方特色2場次，期待以多元活動為單身民眾牽線，創造交往的契機。

吳世瑋說，第二階段活動有今年創新的「理財規畫」主題，邀保富國際公司總經理游翰霖與會，透過現金流桌遊體驗，了解彼此金錢及價值觀；「一日劇組」體驗，邀請戲劇導演楊志堅拍攝愛情小短劇，拉近彼此距離；「歌手體驗」主題，由當紅Youtuber油條兄弟擔任主持人，安排歌唱遊戲等競賽橋段。

值得一提的還有地方特色場，吳世瑋說，將安排前往靈驗月老廟東區樂成宮，參拜月老祈賜良緣。

民政局說，民眾參加享有多項好康，揪伴報名成功還可獲贈揪伴禮；各場次有專屬參加禮、報名早鳥限定禮及專屬配對禮，並抽出2名幸運民眾，可獲得專業造型師個人形象講堂。