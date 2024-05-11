嘉義市長黃敏惠偕副市長林瑞彥及市府團隊視察竹園派出所新建工程。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

斥資5.9億建造的嘉義市西區全民運動館預計2025年底完工，去年11月動土至今剛取得建照，工地設置圍籬；總經費近1.3億新建的竹園派出所施工進度超前，預計今年12月竣工；市長黃敏惠視察這兩項重大公共工程進度，期許促進西區大發展。

嘉義市警察局竹園派出所是1960年蓋的，歷經921大地震後補強修復繼續使用至今，因轄區人口成長，勤務及員警也增加，空間不敷使用，改在大賢路與劉厝路口建造新的派出所。

新派出所占地面積約1000坪、3層樓總建坪約740坪，中央前瞻經費補助7568萬1000元，市府自籌款5282萬9000元，總計約1億2851萬元，去年9月動土，至今年5月2日預定進度21％，實際進度29％，超前8％，預計今年12月完工，未來將增設西區交通分隊辦公室。

嘉義市西區全民運動館建在劉厝里，獲中央補助2億元、市府自籌3.9億元，總計5.9億元，去年11月由黃敏惠市長動土，調整規畫設計內容後通過都市設計審議委員審議，今年4月取得建照，先建置工務所、工區圍籬，市府教育處體育保健科指出，5月工期正式展開，預計2025年底完工，2026年7月營運。

嘉市府指出，西區全民運動館導入永續概念，廣場設計景觀式滯洪池及鋪設透水地磚，防洪也善用水資源，周邊依「綠建築-生物多樣性及綠化指標原則」選用耐旱、抗汙染、好生長的原生種植栽，館內設施採用智慧科技運動器材，適合全齡運動。

黃敏惠近日率市府團隊視察，她說，嘉義市十大旗艦計畫主軸「西區大發展、東區大進步」，期待西區全民運動館、竹園派出所等公共工程建設帶動讓西區的新發展，市府必須把關公共建設施工進度及品質，也要做好建築能效評估，兼顧美學設計與環境永續，要去爭取智慧建築及綠建築標章，並以拿金質獎為最高目標邁進。