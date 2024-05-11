環境部今天上午發布空品提醒指出，空氣品質監測資料顯示，彰化員林地區空氣品質指標 AQI指數為111，為橘色提醒，屬於對敏感族群不健康的等級，提醒敏感族群應減少在戶外劇烈運動。

從環境部空氣品質監測網發布的數據顯示，彰化地區今天多數空品監測站的空氣品質指標AQI指數多為50至100的普通等級，其中大城站測得的AQI指數僅49，屬於良好等級，唯獨員林站為AQI指數偏高，達111，為對敏感族群不健康的等級。

環境部指出，今天環境風場為東南風，西半部位於背風側，擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；晚間馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度。

全台空品狀況，花東為良好等級，宜蘭及馬祖、金門、澎湖為普通等級，竹苗、中部、雲嘉南空品區為橘色提醒等級，竹苗至雲嘉南零星地區短時間可能達紅色警示等級，北部、高屏空品區為紅色警示等級。

環境部提醒，未來一周，因環境風場為東南風，西半部汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；12日鋒面接近、13日至14日鋒面通過及東北季風影響，中南部汙染物稍易累積，東北風影響期間可能挾帶境外汙染物。