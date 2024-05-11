雲林縣「斗六絲瓜節」11日在斗六市膨鼠森林公園登場，瓜農指出今年絲瓜產量因之前連續降雨而受影響，因此價格略高，不過品質很優異，是夏天最佳消暑食材。（張朝欣攝）

雲林縣「斗六絲瓜節」11日在斗六市膨鼠森林公園登場，現場準備4種絲瓜美食供民眾免費品嚐，斗六市長林聖爵表示文旦、茂谷柑、絲瓜為「斗六3寶」，其中「翠玉絲瓜」色澤翠綠、味道甘甜，被譽為「LV級絲瓜」，目前正是絲瓜產季，歡迎大家踴躍採購「吃當季、食在地」，享用最優質的斗六絲瓜。

雲林縣絲瓜種植面積約170公頃，斗六市今年種植68公頃，其中三光里的翠玉絲瓜，在肥沃土壤及乾淨水源孕育下，品質優異深受消費者喜愛。11日絲瓜節以「絲絲入扣、瓜甜饗宴」為主題，還有小朋友最喜歡的YOYO姐姐、小蠟筆魔術劇團、歡樂氣球小丑等演出，吸引上萬民眾參與。

林聖爵表示，炎炎夏日正是品嚐絲瓜好時機，不管煮粥、加文蛤烹煮，簡單料理就能享用絲瓜甘甜好滋味。絲瓜一直都是國人的重要蔬菜，絲瓜水則是傳統「美容水」，絲瓜曬乾後的纖維就是菜瓜布，可用來清洗住家、鍋具，是1種多用途、健康又環保的蔬菜。

林聖爵說，活動現場有絲瓜料理秀，並準備限量1000份絲瓜粥，只要在各攤位消費不限金額，即可獲得1張品粥券，另有限量絲瓜促銷活動，1條40元、3條100元，凡購買300元以上可獲限量野餐墊1張，並參加絲瓜盆器、絲瓜肥皂手作體驗活動。

瓜農指出，今年絲瓜產量因之前連續降雨而受影響，與去年相比減少2、3成，因此價格略高，不過品質很優異，是夏天最佳消暑食材，不少民眾一買就是10條，帶回去與親友分享，希望大家踴躍購買，幫助農民永續經營斗六的特色農產品。