50歲影后舒淇和馮德倫2016年宣布結婚，兩人當時共同發布聲明沒辦婚宴，直到最近才舉行舒淇生日宴暨結婚周年派對。近日小倆口再度各奔東西，馮德倫赴美參加論壇，舒淇則受邀到北京參加品牌活動，當晚她以一襲深V的優雅黑裙現身，開岔開到近肚子的位置，半露酥胸引來粉絲暴動。

舒淇稍早發文寫下：「A night in Beijing」，可見她穿著深V黑色禮服，頭髮微濕側臉露出微笑，久違放風東西半球，被讚狀態維持得宜，天生自帶鬆弛感的她看來性感又有少女味，好友阿Sa（蔡卓妍）說：「So pretty」，其他網友則留言：「這頭鬆長度很好看」、「好靚」、「便宜馮德倫這小子」、「男人們都愛舒淇」。

舒淇過去和馮德倫相識20年，兩人僅稱彼此好朋友，2016年才發聲明承認已經交往4年，兩人在捷克拍電影期間趁空檔邀請攝影大師林炳存幫忙拍婚紗照，林炳存後來受訪還表示第一時間聽到舒淇邀約，心想：「這是開玩笑吧」，以為舒淇在整他，直到時間敲定才相信兩人真的要結婚。

兩人當時在聲明中表示：「我們的決定就是這麼的突然」、「我們不會有任何婚宴跟派對」、「我毫無反顧的娶她了」、「我們決定相互糾纏一輩子」，上月舒淇生日，和馮德倫穿上中式禮服舉行派對，邀來林心如等一票好友同歡，舒淇事後更放閃感謝另一半馮德倫說：「感謝你這麼多年的包容與陪伴，謝謝你為了今天所佈置的一切，想說的話太多，謝謝你」。