台南市立委林俊憲（左九）11日參加社區棒球賽開幕，有許多民進黨台南市議員陪同出席。（程炳璋攝）

台南市立委林俊憲（右六）11日參加社區反詐騙棒球賽開幕儀式。（程炳璋攝）

台南市立委林俊憲11日出席社區棒球跨齡交流賽，提及前總統陳水扁可能下周被特赦，認為社會應該要走出來，「相信蔡英文會做最有智慧的選擇」，國民黨台南市議員蔡育輝同樣支持政治和解，但認為道歉、認錯都不重要，「先還錢再說」。

台南市議會首次主辦的議長杯反詐騙社區棒球跨齡交流賽，由4個社區組隊參加，隊員有男有女、有大有小，另請台南市知名高中棒球隊的南英商工協助賽事。

參選下屆台南市長呼聲高的林俊憲應邀出席，身邊有嫡系子弟兵與友好議員簇擁，包括台南市議員蔡筱薇、周嘉韋陪同，郭鴻儀也參加。

林俊憲提到，每位同陣線的議員都在不同選區深耕，近來勤跑基層，不只對自己曝光加分，擴大蒐集地方聲音與建議，有助於未來政策回饋。

最近頻傳陳水扁將獲特赦，林俊憲認為台灣社會對這問題糾結很久，應該要走出來。相信蔡英文會做最有智慧的選擇。

謝龍介近來誇讚陳亭妃才是民進黨最強的台南市長對手，他認為距台南市長選局還有1年多的時間，現已布局完成，將會加快腳步，「晚起步，但會跑得比別人快」。林俊憲的幕僚私下大酸陳亭妃還有國民黨暗中協助，令人羨慕。

國民黨籍台南市議員蔡育輝坦承公開支持陳亭妃，解釋主要是為了反制新潮流，不讓台南被新潮流「整碗捧去」，但強調只支持到民進黨內的初選民調，台南市長選戰仍支持國民黨候選人。

對於陳水扁特赦，蔡育輝表示，自己主張政治和解，但藍營支持者無心看到阿扁道歉、認錯，呼籲陳水扁「直接還錢比較實際」。