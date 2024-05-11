每個人性格都不一樣，有些心直口快，容易得罪別人，有些沉不住氣，職場上可能走彎路。《靈匣網》分享容易讓12星座吃虧的缺點，例如獅子座耳根子特別軟，經常聽信讒言，牡羊則是太過急躁，沉不住性子而壞了大事。

▎牡羊座

牡羊總是耐不住性子，面對激烈競爭的社會，做事抱著急於求成的態度，表現得有些輕浮，取得暫時勝利時，容易得意忘形，處於失利地位時，耐挫力又不高，沉不住氣的性格使他們容易吃虧。

▎金牛座

金牛做事有自己的準則，不允許其他人干涉，而且非常固執，也許是害怕改變，或是太愛好面子，每當被人提醒應知變通時，他們都會馬上拒絕，繼續按照自己的步調做事，反而走了許多彎路。

▎雙子座

雙子好奇心旺盛，擁有強烈求知慾，但容易衝動行事，總是靠感覺行動，累了就偷懶，做事隨心所欲，會為工作帶來不少麻煩，雙子的自制力又差，就算有進取心，依舊很難達成目標。

▎巨蟹座

巨蟹弱點就是太情緒化，天生敏感又多慮，容易缺乏安全感，情緒起伏不定，平常性格溫和有禮，但遇到不開心的狀況時，就算是一點雞毛蒜皮小事，都能馬上爆炸，變得神經兮兮，不討人喜歡。

▎獅子座

獅子天性高傲，虛榮心極強，喜歡成為焦點，樂於被人誇讚，弱點就是耳根子軟，別人只要美言幾句，他們就會被表象所誘惑，無法識別這其實是巴結的手段，輕易相信恭維話並落入圈套。

▎處女座

處女屬於深藏不露型，職場上相當有才華，卻非常低調，謙虛到怕被別人注意，但面對競爭激烈的社會，懂得適合展現能力比較吃香，否則功勞可能會被別人搶走。

▎天秤座

天秤很在乎旁人眼光，天生愛討好別人，就算犧牲自身感受，也要竭盡全力讓別人滿意，屬於來者不拒的類型，看到有人需要幫助，就算能力不及也會伸手援助，反倒落得吃力不討好的下場。

▎天蠍座

天蠍不僅好勝心強，也很愛忌妒別人，無法忍受別人比自己厲害，難以用欣賞的眼光看待成功人士，身上散發出不好親近的氣場，時間久了，人緣自然就不好，甚至成為職場阻礙。

▎射手座

射手生性直率，表達想法時總是大剌剌，不喜歡拐彎抹角，習慣用直截了當的方式，雖然容易與人建立交情，但心直口快的個性，容易說出粗枝大葉的話，對於某些人來說很反感，認為射手沒心沒肺。

▎摩羯座

摩羯認為有錢才有保障，交際應酬時，談吐間會不經意傳遞「金錢至上」的觀點，容易給人留下不好印象，他們把錢看得太重要，交往時讓人看不出真心，因而遭到吐槽。

▎水瓶座

水瓶總以冷靜眼光看待周遭事物，理性思維有助於處理事情，解決不少問題，但有時太過冷靜並非好事，可能錯失感性的交談機會，難以深入了解一個人的內心，散發不近人情的氣息。

▎雙魚座

雙魚性格溫順但缺乏主見，做事沒有一套準則，盲從地依賴他人見解或經驗，在沒有具體問題和分析的情況下，容易被人牽著鼻子走，當他們以為走對路了，殊不知只是活在別人的控制下並迷失自我。

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