隨著社會趨勢發展越趨多元，創業也成為青年的職涯選項之一，勞動力發展署北分署為協助青年穩健創業，開辦青年創業研習專班；北分署青年職涯發展中心YS的職涯導師，也進場同步為青年提供「個人職涯適性探索」的一對一諮詢服務，幫助青年在創業前釐清個人的特質，降低風險、設定目標，穩紮穩打創業做頭家。

北分署說明，課程涵蓋「勞動法令及權益」、「創業知識與創新思維」、「創業個案與潛在市場分析」以及「計畫書撰寫實務」等四大主題，從勞動法令、創業評估、公司登記、財務規劃、經營管理等基礎面向，到擬撰營運計畫、申請創業貸款、行銷推廣等，協助初次創業青年全盤了解創業過程，奠定創業經營管理基礎。

北分署指出，創業的道路除了需要備豐富的知識和實戰經驗，在創業前，先審視自己的內在特質也至關重要。北分署YS職涯導師在課程中，將提供青年預約「個人職涯適性探索」的一對一諮詢及輔導，透過個性分析、目標設定和職涯規劃，引導青年創業者正確理解自己的興趣、能力和價值觀，找到最適合自己的創業領域。

此外，諮詢過程中也會評估青年的抗壓性，是否能面對創業過程中的壓力，並釐清「我為什麼想創業？」、「我的情緒處理能力如何？」、「我有足夠資源嗎？」等問題，幫助青年打通創業任督二脈。

北分署表示，這次「青年創業專班」僅限29歲以下有意創業青年報名，將由學界、業界專家授課，課程規劃務實緊湊，於5月17至19日開課，課程完全免費，課程詳情請可上「微型創業鳳凰網」官網查詢，或洽詢北分署青年職涯發展中心，解決創業路上的疑難雜症。