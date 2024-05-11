香港是亞洲美食之都，除了港點與煲湯、港式甜湯外，傳統的港式住家菜滋味獨特，讓人一吃難忘。台南大員皇冠假日「彩豐樓」5月推出「十全十味住家菜」，將香港家庭中的美味記憶原汁原味地呈現，最低360元起即可進入香港飯桌的居家美味。

5月迎來溫馨母親節，讓香港籍的袁東海主廚回憶起媽媽的手藝，主廚分享香港人有著「吃飯前先喝湯」的生活習慣，這個習慣讓每一道菜都充滿了回憶和情感。「尤其媽媽總會盛上一碗熱的煲湯，迎接下班後的爸爸，一整天的疲憊立刻被住家菜給療癒了。」每逢佳節倍思親，在溫馨的5月，主廚想將家鄉菜的好味道分享給客人，即日起至5月31日，「彩豐樓」推出「十全十味住家菜」，10道港式家常菜復刻香港媽媽的好味道，售價從360元到520元不等，喜愛美食的饕客可品味香港餐桌的尋常美味。

「廣東芥藍鯪魚酥」是台灣較少吃到的道地港味，以香港家庭中常吃的鯪魚料理，香辣酥脆很下飯。（台南大員皇冠假日酒店提供）

「十全十味住家菜」除了台灣民眾不陌生的「港式每日煲靚湯」、「鹹魚雞粒茄子煲」、「香菇臘腸蒸滑雞」外，還可品嚐到台灣較少吃到的道地港味，像是「廣東芥藍鯪魚酥」，港式便當常可吃到廣東芥藍菜，鯪魚是香港家庭中常吃的魚種，炸得酥香焦脆，配上廣東芥藍、蔥段、辣椒一起拌炒，香辣酥脆很下飯。另一道也是會嗑掉好幾碗白飯的「豉味涼瓜牛肉」，以消暑的綠苦瓜，加上豆豉與牛肉拌炒，鹹香美味超唰嘴，夏日炎炎不用怕胃口不好。

「鮮甜金勾煮角瓜」是一道以金勾蝦乾烹飪的港式家常菜，滋味清爽可口。（台南大員皇冠假日酒店提供）

清爽的菜式則有「鮮甜金勾煮角瓜」，這是一道以金勾蝦乾烹飪的港式家常菜，澎湖絲瓜爽脆、金勾蝦乾鮮香與冬粉、肉絲一起拌炒，金勾蝦與肉絲賦味，吃起來清爽可口。香港家常菜少不了的煲類，這回登場的是「椰汁芋香滑雞煲」，先將芋頭塊酥炸定型，跟土雞腿肉、臘腸一起煲煮，再加入椰漿、沙茶提味，芋香、椰奶香氣、肉香味交織，多重香氣勾人食慾，適合與米飯一同享用，讓人感受到椰香與芋香的絕妙組合，是一道令人垂涎的家常美食。

「小魚乾蒸手工肉餅」不使用絞肉，全手工將豬肉切成丁狀，加入荸薺、小魚乾，蒸出多重的嚼勁跟口感，搭配白飯超對味。（台南大員皇冠假日酒店提供）

與台灣家庭常見的瓜仔蒸肉有異曲同工之妙的「小魚乾蒸手工肉餅」，強調不使用絞肉，將豬肉手工切成丁狀，加入荸薺、小魚乾，蒸出多重的嚼勁跟口感，搭配白飯，主廚分享得吃上2到3碗才過癮。而「惠州梅菜蒸黃魚」以鹹中帶甜的惠州梅干與珍貴的黃魚一起蒸，保留菜梗增加脆口感，也讓黃魚吃起來味道更豐富。