李晉瑋推出新單曲〈獨角仙人〉。（小山泉音樂提供）

李晉瑋相隔近1年推出全新創作單曲〈獨角仙人〉，歌曲寫下提醒自己真正所求及理想生活的心情，也是他迄今人生的總結。MV中，他化身拳擊手，不但與自我搏鬥，最後更參加競賽遇上大魔王「獨角仙」，最後成功奪下勝利。隨著新作品推出，李晉瑋下個月也將展開「我們頭上的角」北中南3場巡演，他說：「很期待見到歌迷，也常收到他們的訊息希望我能趕快有演出，這次會努力帶來驚喜給大家的。」

2024年，李晉瑋推出新作品〈獨角仙人〉，人生階段也有所轉換，同時身兼「父親」與「丈夫」身份。李晉瑋說：「我發現到獨角仙是很特別的生物，牠會選擇競爭、奮鬥，都是為了『生存』並沒有太多的心思，其實跟現階段的我狀態有點類似。」為了家人及所愛的人，李晉瑋也表示自己會毫無猶豫的向前，這首歌也寫下了這樣的態度與心境。

提到全新階段的轉換，滿30歲的李晉瑋表示過去是比較拉扯、猶豫的狀態，20歲就簽約成為練習生的他，其實一路上都在試著摸索最合適自己的模樣。過去曾跟著歌手李玉璽一起演出、擔任吉他手的李晉瑋，也累積了不少舞台經驗，然而接觸的越多，身邊的聲音就越雜，他曾在不知道要成為什麼樣的定位的創作者而迷惘，卻在經歷疫情迎來兩個新生命的接連誕生，讓他突然對未來有更清晰的藍圖。

他說：「結婚後，在27歲就有了第一個小朋友，在同齡人間好像是滿『逆風』的，但也讓我有了很重的責任感，想想自己都敢有小孩了，為什麼不好好把自己的事業做出來！」透露兩個孩子是自己改變的關鍵之一！身為「奶爸」的他，也對育兒頗有想法，工作之餘就抽空與小孩相處。

這次〈獨角仙人〉MV中，李晉瑋則化身拳擊手「拳王小李」，以拳擊比賽象徵一直想突破的目標，在MV的尾聲，他也打敗了最後的大魔王「獨角仙人」，贏得關鍵勝利。對此李晉瑋笑說是全新挑戰，除了戲劇的詮釋，他還特地開啟了一週三練的拳擊課程，他笑說：「剛拿到腳本第一個念頭是『怎麼覺得我可以！』，但三秒後馬上覺得，來吧，我接受！」他表示自己一直都在健身，但因為體質，一直過瘦吃不胖，也期待透過拳擊能鍛鍊體態，在一次次的練習，他也漸漸打出心得；拍攝過後，李晉瑋也分享道：「有種在2024年又突破了一件事的感動。」