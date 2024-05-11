前立法院長游錫堃在1986年5月11日創辦《噶瑪蘭周刊》，撰文反對六輕、火力發電廠在宜蘭設廠，前行政院副院長林錫耀、監察委員田秋堇、準工程會主委陳金德等人都曾是周刊成員，眾人今天（11日）在羅東聚首，細數38年前透過報導與群眾運動改變宜蘭的命運與歷史。

游錫堃說，很早就想找周刊成員們聚會，但大家都各忙各，儘管過去曾因為工作見面，但今天的聚會卻是創刊38年來頭一遭。他笑說，「我現在也都77歲了，也該一起拍張合照，這是歷史。」

游錫堃提及，周刊在探討六輕、蘇澳火力發電廠議題時，總編輯是之後曾擔任宜蘭縣長的劉守成，主編是林錫耀；後來六輕是設在雲林，火力發電廠蓋在台中，宜蘭地形是三面環山，受到地形的影響，汙染只會更加嚴重。

他說，按照當時中央的規畫，六輕與火力發電廠都是要設宜蘭，後續還會有其他工廠會進來到宜蘭，屆時宜蘭會變成高汙染的中心；所幸有周刊成員這群年輕人堅持理想，讓宜蘭環保運動成為台灣環境保護的先驅者。