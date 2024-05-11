馬來虎「Shima」。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園首次加入全球馬來虎域外保育計畫，以維持該物種族群數量與遺傳多樣性，協助建立並串聯亞洲衛星族群，今年3月1日從法國Le Parc des Félins貓科園抵達台灣的馬來虎，在經過2個多月的檢疫與適應，今（11）日終於正式與大家見面；動物園長諶亦聰表示，「Shima」比較親近人、狀態穩定，今天率先亮相。

台北市立動物園首次加入全球馬來虎域外保育計畫，以維持該物種族群數量與遺傳多樣性，協助建立並串聯亞洲衛星族群，長期支持動物園保育工作的企業台灣虎航，為全球動物謀求更佳的福利，也宣布將持續支持動物園動物認養計畫；台北市教育局長湯志民、台灣虎航董事長陳漢銘、力行國小校長黃國庭以及今天來園的大小朋友們一起為馬來虎在雨林動物區展開新生活帶來祝賀。

動物園長諶亦聰表示，馬來虎分布於馬來半島的泰國南部與馬來西亞境內的森林與灌叢，受到棲地破碎化、棲地消失、人虎衝突、路殺與盜獵等因素，馬來虎的野外族群數量持續下降，目前是國際自然保育聯盟（IUCN）紅皮書列名的極危（CR）物種，目前全球僅剩約200隻。

她說，立動物園2022年開始與「歐洲動物園暨水族館協會（EAZA）」共同支持「野貓保育聯盟」（WildCats Conservation Alliance）從事野生貓科動物的域內保育及研究工作，攜手翻轉物種瀕危趨勢（Reverse the Red）。

動物園發言人曹先紹表示，這次來台的「Serikin」、「Shima」這對姊妹都約4歲，引進前動物園以做通盤考量，有注意到萬態野生動物集團同樣也有約4歲的馬來虎兄弟檔，台灣這2隻雌虎可以跟新加坡的2隻雄虎一對一調換，就會有2組繁殖群，雙方都到適婚年齡，動物園高度期待。