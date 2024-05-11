頭份市四月八媽祖遶境活動，首波登場的炒米粉大賽，11日正式開始，頭份市農會出動炒米粉大軍。（謝明俊攝）

頭份市四月八媽祖遶境活動，首波登場的炒米粉大賽，11日正式開始，參賽年紀最大的阿婆炒米粉隊。（謝明俊攝）

頭份市最傳統的四月八媽祖遶境活動，11日正式登場，上午首先開鑼的是炒米粉大賽，總共有15支炒米粉高手同場競技，最年長的是頭份市阿婆炒米粉隊84歲阿公，最年輕的是來自竹南鎮的86年次年輕嫩妹，比賽從10點正式開始，吸引了超過千人排隊品嚐不同風味的炒米粉，比賽結果由炒米粉西施隊奪得冠軍。

頭份市四月八媽祖遶境活動，首波登場的炒米粉大賽，11日正式開始，參賽者使出混身解數炒米粉。（謝明俊攝）

頭份市四月八媽祖遶境活動，首波登場的炒米粉大賽，11日正式開始，參賽者使出混身解數炒米粉。（謝明俊攝）

頭份市四月八媽祖遶境是在地每年最重要的祭典活動，今年頭份市公所為了擴大四月八的活動效應，特以尖山米粉街為主題，在四月八活動開跑首日，舉辦炒米粉大賽，比賽中除了指定使用尖山米粉以外，還有頭份市農會以頭份在地生產的黑豆所釀製而成的黑豆醬油，包證都是最純正的頭份在地食材。

頭份市四月八媽祖遶境活動，首波登場的炒米粉大賽，11日正式開始。（謝明俊攝）

頭份市四月八媽祖遶境活動，首波登場的炒米粉大賽，11日正式開始，請來3位知名評審。（謝明俊攝）

今年參與炒米粉大賽的15支隊伍中，除了多組苗栗縣在地隊伍，還有遠自屏東前來挑戰的隊伍，年紀最早的是頭份在地辦桌數10年的阿婆炒米粉隊，他們由一家三代所組成，最年長的阿公已84歲、阿婆也已78歲。最年輕的8號隊伍則是由年僅86年次的燒烤店辣妹所擔綱，頭份市農會也動員家政班的婆婆媽媽組成最強炒米粉隊，希望能在比賽中奪魁。

頭份市公所為了比賽公平，特別禮聘3名知名美食家出任評審，包括知名美食家及節目製作人焦志芳、金鍾主持人鍾依芹及餐飲碩士廚師詹子璋等。同時，主辦單位還讓到場民眾當場試吃，再直接投票，來當成人氣米粉王選拔參考。冠軍隊伍可獲得5萬元獎金，亞軍則為3萬元，季軍可得2萬元。

炒米粉大賽結束後，緊接著在傍晚登場的是「食飽聽歌」音樂會，主辦單位已在頭份市公所廣場搭建大型舞台，邀請多個知名歌手團體獻唱，替四月八掀起熱鬧序幕。