外國遊客來台灣玩都會買伴手禮回家鄉送人，台灣熱門伴手禮除了鳳梨酥、太陽餅、茶葉、小泡芙以外，有網友發現，韓國人特別愛買金門高粱，因當地喜歡飲酒的文化，讓台灣高粱在韓國爆紅，許多韓國YouTuber都拍過開箱影片，親友喝了直喊「很高級」。

一名女網友在Dcard發文表示，之前聽朋友說韓國人很喜歡喝台灣高粱，原本以為只是都市傳說，因為韓國也有各種酒類。原PO最近要買禮物送韓國朋友，突然想起這件事，於是上網用關鍵字搜尋，結果發現他們真的很喜歡喝台灣高粱。

原PO表示，YouTube上有很多韓國人試喝台灣高粱的影片，而且喝了都說很喜歡，甚至大讚比韓國燒酒好喝。

話題曝光引發討論，內行網友表示，韓國因為天氣冷，所以當地人比較喜歡喝酒，最受歡迎的燒酒是中性的烈酒，所以對各國的烈酒比較有興趣，剛好台灣最有名的就是金門高粱，喝下去熱烘烘，「別人買鳳梨酥那些，他們都扛高粱回去」；也有網友提到，跟日本人來台灣喜歡買茶葉一樣，日本人愛喝茶，而且台灣茶葉也有名。

韓國YouTuber「Judy」曾在頻道上傳影片，她特地從台灣帶金門高粱回家給長輩喝，爸爸乾了一杯直呼「很順口，能感覺到這是很高級的酒，有點烈但是很甜」，接著又陸續乾了2、3杯，大讚「很好喝，我喜歡！」

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