陳亞蘭在劇中是一肩挑起家庭和劇團重擔的媽媽與團主，今天出席媒體餐敘歡度母親節。（公視台語台、華視提供）

陳亞蘭與《勇氣家族》的兒女林雨宣、羅裕誴今（11）日提前過母親節，宣傳華視、公視台語台《勇氣家族》。陳亞蘭說母親節當天會回台南陪88歲老母看《勇氣家族》，談到媽媽先前有失智前兆，會一句話反覆問很多次，「因為疫情關係，怕傳染，她3年沒有跟人接觸、互動，她會問我誰載我回來，確認過後過一段時間又再問。」

後來陳亞蘭帶媽媽去看神經內科，也請日照中心協助，帶媽媽做復健，雖失智狀況不可逆，但已控制住，「我媽現在好太多，我也比較放心。」劇中陳亞蘭帶領的歌仔戲團「寶銀社歌劇團」是現實中他爸爸以前的劇團名，媽媽每回看《勇氣家族》一聽到寶銀社3個字都會眼睛一亮，看她演戲也很開心。孝順的陳亞蘭平時也常跟媽媽視訊聊天，她笑喊：「前幾天跟媽媽視訊時，恩師楊麗花也在一旁，可能我跟楊阿姨真的長的太像了，媽媽分不清楚，對著楊阿姨喊亞蘭。」

至於母親節禮物，陳亞蘭坦言買禮物媽媽也用不太到，應該會準備大紅包，「以前包紅包給她，會去房間偷偷數，現在都光明正大數，所以沒人敢包太薄。」林雨宣則會帶媽媽做SPA，也會跟家人一起吃飯，媽媽非常支持她的戲，媽媽還稱讚她台語越來越好。羅裕誴走務實派路線，母親節會下廚和家人一起吃大餐，演戲回家後，也會拿錢給媽媽按摩。