在這個充滿愛的五月，蘆竹警分局特別為辛勤工作的媽媽員警們舉辦了一系列溫馨的母親節慶祝活動，分局不僅準備了象徵母愛的康乃馨和精美絲巾作為禮物，更邀請媽媽同仁前往當地知名的「我家牛排館」，享受一頓豐盛的午餐及水果禮盒。

蘆竹分局誠摯地祝福媽媽們「母親節快樂」，希望大家都能與家人共度美好時光，在此特別的日子裡仍有同仁在職位上犧牲奉獻，因此特別邀請分局所有的媽媽們，在轄內「我家牛排館」享用美味餐宴，及贈送每位媽媽們水果禮盒，在準備了象徵母愛的康乃馨和精美絲巾禮盒，慰勉在這個特別的日子裡奉獻的同仁。

蘆竹警分局長林鼎泰表示，慶祝活動是對媽媽員警們無私奉獻和辛勤工作的一份小小心意，希望透過一系列的活動，讓她們感受到分局的關懷和尊重，「媽媽警察」除了是扮演除暴安良的警務工作，也扮演著家庭中養兒育女的重要角色，這份雙重責任應值得我們所有人的欽佩。