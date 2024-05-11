苗栗縣山線立委邱鎮軍連日在立法院爭取明德水庫自行車道第1期經費。（謝明俊攝）

苗栗縣山線立委邱鎮軍連日在立法院推動各項法案，並積極為苗栗縣爭取多項建設經費，包括明德水庫自行車道第1期經費、苗栗市圖書館強化軟硬體設備以及獅潭鄉活動中心新建案，邱鎮軍期望在新的中央執政團隊上台後，能夠盡速完成審核程序，為苗栗縣鄉親營造更好的休憩文化空間。

苗栗縣政府文觀局規畫重新打造明德水庫，除了目前進行中的碼頭改造工程以外，並爭取客委會補助建置明德水庫環湖自行車道工程，第1期南岸自行車道計畫獲得客委會同意補助2.2億元經費，由於計畫必須經由國發會會審，邱鎮軍日前積極爭取，獲得國發會支持，讓這項工程得以邁前一大步。

先前，邱鎮軍還在擔任苗栗市長任內，擬定計畫整修增強苗栗市圖書館軟硬體設備藏書等，以「客庄文化發電機」計畫，規畫總經費需3千8百萬元，其中向客委會爭取補助3千4百多萬元、其餘為市公所自籌經費，經向客委會爭取獲得初步同意。工程期程規畫希望能在明年2月發包施作，預定202年10月完工，工程完成後，將可以提供苗栗市民及學生更完善的閱讀空間，及更豐富的館藏書籍。

另外，獅潭鄉公所一直來都缺乏一個適合的鄉級活動中心，多半大型活動都需商借義民廟活動中心，獅潭鄉長劉淑能就任後全力爭取興建鄉立活動中心工程，經邱鎮軍全力協助，近日計畫初步獲得客委會同意，將以獅潭鄉原有因安全問題停用的鄉立圖書館基地，將舊建築拆除後改建成新的活動中心，總經費約需1億1千萬餘元，爭取客委會補助1億餘元，縣府及鄉公所自籌1千1百多萬元。