聚眾鬥毆案件影響社會治安甚鉅，彰化縣警局員林警分局長吳詠傑近日拍攝防打架鬥毆宣導影片，並商請轄內各KTV店家適時播放，提醒民眾歡唱之餘，千萬不要聚眾鬥毆，片中穿插民眾在KTV鬥毆後遭移送法辦的畫面，警世意味十足，此舉也獲得業者的支持與好評。

「提醒各位朋友，在盡情歡唱之餘，千萬不要打架鬧事喔！」這部長約1分鐘的防打架鬥毆宣導短片，一開頭由員林警分局長吳詠傑向大家問好，並提醒民眾開心歡唱時火氣別太大，避免發生衝突，影片還穿插因KTV鬥毆事件遭逮捕的移送嫌犯畫面，十分具有警世效果。

KTV業者認為員林警分局拍攝防打架宣導片的作法創新，效果不錯。（員林警分局提供／孫英哲彰化傳真）

KTV業者認為員林警分局拍攝防打架宣導片的作法創新，效果不錯。（員林警分局提供／孫英哲彰化傳真）

員林警分局長吳詠傑表示，三五好友到KTV歡唱應該是很開心的事，但以往卻發生歡唱民眾鬥毆的事件，不但樂極生悲，也因此揹負上刑責，因此該分局為此特別拍攝宣導短片，商請轄內各KTV業者協助播放，就如同KTV本來就會播放逃生防災的宣導短片，希望大家在歡唱前，也花點時間看看。

吳詠傑指出，凡是參與聚眾鬥毆，無論是施暴者或在場助勢之人，最高可處5年以下有期徒刑，一時的情緒激動出手傷人，只有兩種結果，「打贏的送法院，打輸的送醫院」，絕對沒有贏家，希望大家快快樂樂出門，平平安安回家，千萬不要打架滋事。

KTV業者小如店長說，員林警分局的防打架宣導短片很創新，在他們的店是首播，這是很好的作法，可以讓民眾很快樂的唱歌，平安的回家，不要在公共場所打架鬧事。KTV業者楊經理表示，警方的宣導片可以讓到店內消費的朋友互相提醒，他覺得影片拍得很有震撼力，效果很好。