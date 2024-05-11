立院外交及國防委員會13日將邀國安局、外交部報告「大陸領導人習近平訪歐後國際關係變化對我國安之影響」，國安局報告昨送至立院，揭櫫中共意圖分化歐盟團結與美歐關係，未來將加大干擾歐洲友台活動，包含打壓反中陣營選情、干擾台歐議會外交等。

報告指出，習近平近期訪歐，與法國總統馬克宏雖達共識，將共促包括俄烏、以哈等各方在巴黎奧運期間停火止戰，歐盟執委會主席馮德萊恩亦盼中共促俄國結束侵烏、緩和俄核威脅及牽制伊朗。但習近平強調中共非危機當事方，未表態是否運用中共影響力要求俄、伊朗停止區域衝突，故歐中在地緣安全議題交集不多。

報告稱，中共近期意圖分化歐盟團結與美歐關係，包含藉法國強調自主牽制歐盟及美歐合作、鞏固在歐親中力量分化歐盟、煽動反美意識應對陣營對抗。

但即便如此，報告也指出，歐中經貿摩擦可能升溫。因法、歐強調貿易須公平競爭、取得平衡，將堅定保護自身經濟與安全；然習近平重申陸電動車、新能源等產業不存在產能過剩問題，反批歐盟扭曲國際自由貿易，雙方各說各話，加以歐盟密集調查陸太陽能板、風力發電機具、醫療器材等不公平貿易，歐中經貿摩擦可能持續加劇。

至於對我國安影響，報告指出，法、歐堅持改善對中貿易失衡問題，習此訪不影響歐盟「去風險」政策；然歐盟個別成員國可能依照自身需求，在「去風險」、維護本國經貿利益之間求取平衡，調整與中共經貿關係，或將牽動台歐經貿往來。

而台歐關係雖不致因習近平此訪產生變化，但中共促塞爾維亞、匈牙利等親中國家附和中共「一中」，謀鞏固「國際一中」格局，須密注中共與俄羅斯、中東歐親中力量在俄烏、台海等議題相互支援，以及中共對其他歐洲國家拉攏、分化等動向。

報告強調，中共將加大干擾歐洲各國友台活動，像是歐洲地區將舉行系列選舉，包括6月上旬歐洲議會選舉，以及英國、比利時、立陶宛等國議會亦將改選；中共將伺機打壓反中陣營選情，並針對可能當選之官員、議員加強摸底，推進對歐洲議會、歐盟成員國議會工作，干擾台歐議會外交，削弱歐洲挺台氛圍。

報告也指出，美歐中印太角力，恐影響我周邊穩定。馬克宏在習訪法前，先會晤日相岸田，同意啟動日法兩軍互惠准入協定談判，德國防部5月7日亦宣布派遣2艘軍艦赴印太地區捍衛航行自由；美與盟友加強印太維穩、抗衡中共擴張威脅，中共則持續在周邊海域強化聯合演訓等常態化軍事活動，可能在國際挺台作為後，加大機艦擾台，破壞區域穩定。

國安局強調，將持續強化蒐研工作部署，掌握情勢發展及安全預警，即時提供決策參考。