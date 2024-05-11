桃園市各分局持續強化執行雷霆除暴專案，桃園警分局於昨日結合保安警察大隊、交通警察大隊、刑事警察大隊、少年警察隊、婦幼警察隊及警察局外事科等單位，共出動112名警力，共計查獲計20件，包括通緝4件、毒品1件、竊盜1件、公危3件、詐欺8件、傷害1件、毀損1件、過失傷害1件。

蘆竹警分局出動35名警力，共查獲各類通緝案件16件16人、公共危險案件11件、入出國移民法、毒品危害防制條例及洗錢防制法各1件，不能安全駕駛通緝1件，並同步執行靜桃專案，針對改裝噪音車進行稽查，共檢測14輛機車，其中4輛不合格，分局將持續針對噪音車出沒熱點路段重兵部署，嚴正執法，還給蘆竹安靜的夜晚。

蘆竹警分局針對改裝噪音車進行稽查，共檢測14輛機車，其中4輛不合格。（蘆竹警分局提供）

龜山警分局查獲持有安非他命二級毒品1件1人、越南籍逃逸移工1人、酒後駕車2件2人、取締超速8件等。（龜山警分局提供）

八德警分局共計查獲毒品案4件4人、竊盜案3件3人、酒駕案1件1人、通緝案1件1人。（八德警分局提供）

八德警分局共計查獲毒品案4件4人、竊盜案3件3人、酒駕案1件1人、通緝案1件1人，共出動警力43人，對轄內治安顧慮場所、易生聚鬥毆場所規劃擴大臨檢，計臨檢8處、路檢4處。

龜山警分局執行出動51名警力，查獲持有安非他命二級毒品1件1人、越南籍逃逸移工1人、酒後駕車2件2人、取締超速8件等。

桃園警分局長吳明彥表示，警方將持續強力執法，掃蕩一切違法情事，絕不容許宵小蠢動；蘆竹警分局長林鼎泰則說，因警方執法下在母親節前夕為市民帶來了安心，將持續以雷霆之勢，守護人民安全，創造一個安樂宜居的生活環境。

八德分局長王鉉仁強調，雷霆除暴的目標是保護我們的社會，讓人們在安全的環境中生活和工作，呼籲民眾的支持與合作，如有遭遇不法侵害時，請立即向警方報案或檢舉，警方絕對全力偵辦到底，龜山分局長蔡啟仁表示，為守護龜山區治安，強力執行「雷霆除暴專案」，掃除犯罪溫床，結合「靜桃」專案，讓民眾享有安寧生活環境與交通安全秩序，對警察維護治安更具信心。

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