IG網紅「Mr.R（R哥）」昨（10日）晚間在北市信義計劃區當撒錢哥，對外宣稱總金額高達30萬元，圍觀民眾不僅瘋搶，導致多人因被推擠、踩踏而受傷，目擊者形容簡直就像是南韓「梨泰院事件」翻版。信義警分局今早11點將30多歲的林姓網紅約談到案，林男在下午2時許步出警局時，再度向社會大眾道歉。

林男上午進警局前先鞠躬道歉，辯稱自己發錢活動本意是好的，卻沒想到會聚集那麼多人，強調以後還會繼續發錢，但會規劃更好方式，如洽談孤兒院或動物之家以合法合規方式發錢，絕對不會再有類似行為。

林男剛離開警局時，面對媒體再度向社會大眾道歉，他表示是學美國網紅發錢，希望可以給民眾小確幸，以前他在信義區發紅包沒什麼人來，沒想到昨晚聚集了那麼多人，以後會改變發錢方式。至於現場有民眾撿到玩具鈔，他表示是另一名網紅發的，與自己無關。

信義分局三張犁派出所，昨晚11時許獲報微風南山有大量人潮聚集，擔心會有造成推擠危險之虞。

警方調查，現場是林姓網紅Mr.R（R哥）在社群軟體號召人群聚集，警方到場後，考量民眾不斷推擠，甚至可能發生踩踏事件，為了避免造成危害並維持現場秩序，立即依據警察職權行使法及行政執行法規定，要求現場活動停止，並疏導人群及維持交通秩序。

警方表示，已蒐集相關事證，朝向刑法公共危險及社會秩序法妨害安寧犯行偵辦，強調在欠缺事前規劃及做好安全措施的情況下，號召類似行為，將造成人群推擠、踩踏，引發嚴重傷亡的後果，發起人除涉及犯罪行為必須負擔刑事責任外，同時對於參與活動或現場民眾造成的損害，也必須擔負民事損害賠償責任。