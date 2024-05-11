郭品超新劇《偷得將軍半日閒》開播後霸佔愛奇藝國際版人氣榜前三名。（愛奇藝國際站提供）

《偷得將軍半日閒》張淼怡替姊出嫁郭品超險被迫殉葬。（愛奇藝國際站提供）

由郭品超及新生代女星張淼怡主演的愛奇藝國際版最新古裝劇《偷得將軍半日閒》，高冷戰神遇上軟萌王妃求愛，從意外婚約，到宿命相守，展開又甜又虐的劇情。劇中張淼怡不是中箭就是被下毒還遭刑求，讓她苦笑說：「日常傷痕累累，這王妃不好當。」

《偷得將軍半日閒》描述戰神「聞夜」（郭品超 飾）在成婚前夕戰死沙場，舉國哀悼，原本要出嫁的新娘是沈相家的嫡女，沈夫人不捨女兒嫁去守寡，卻又怕悔婚招指責，於是找回沈相流落在外的私生女「沈可矣」（張淼怡飾），逼迫她替自己女兒出嫁。結果戰報誤傳，聞夜班師回朝，嫁入王府的沈可矣成為了真正的王妃，可她和王爺也成為了歡喜冤家，最終，兩人在歷經種種考驗跟困境後，明白了愛與守護的真諦。

一個是鋼鐵直男，另一個則是活潑王妃，兩人一冷一熱、一攻一守，擦出不少CP火花，讓觀眾跟著冒粉紅泡泡，播出後迴響不俗，霸佔愛奇藝國際版人氣榜前三名，是近期話題古裝愛情喜劇。

25歲的新生代女星張淼怡在大一時獲選成為電影《紅樓夢之金玉良緣》中的林黛玉，開啟表演之路，去年因為與周翊然演出校園青春劇《當我飛奔向你》受到關注。這次她在《偷得將軍半日閒》裡延續純愛少女的直球追愛戲路，對手則換成了年上男神郭品超，兩人戲外雖相距21歲，但郭品超的健碩體格、逆齡顏值跟深情依舊的眼神，讓觀眾驚呼，他跟20年前相比沒有太大變化，並笑稱他感覺像是喝了防腐劑。

張淼怡跟郭品超在劇中有不少甜蜜互動，花絮中還能見到導演充當兩人吻戲的「動作指導」，細膩地調整完兩人的姿勢後，在他們身旁直喊「吻！吻！吻！吻！」比誰都心急的模樣相當逗趣。出道以來演過不少甜寵劇的張淼怡受訪時笑說：「我自己也很愛嗑我劇中的CP，一有空就會上網看網友們的討論，他們會把我們演戲時沒有想到的點串在一起剪輯成影片，看起來又更甜、更好嗑了，這點我覺得真的很厲害。」

張淼怡在作品中直球追愛的演技靈活可愛，加上鄰家女孩般的自然親切感，讓她受到大批粉絲寵愛，戲稱她是「網路新女兒」，讓她害羞地說：「感覺突然間多了很多媽媽。」她也透露自己的粉絲都是女生居多，在活動現場很少見到男粉絲，受訪時聽到有男粉提問，她也忍不住笑說：「你應該是幫女朋友問的吧？」《偷得將軍半日閒》全集已在iQIYI國際版APP及iQ.com上線。