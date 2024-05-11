國民黨立委楊瓊瓔11日上午先後前往內埔市場、大雅市場送出3000支康乃馨香皂花；她說，每每在菜市場看到早起的婆婆媽媽都能感受到母親們充滿韌性的力量與愛護家人健康的心情。（楊瓊瓔辦公室提供／潘虹恩台中傳真）

民進黨立委何欣純11日一早跨選區到北屯大坑9號步道，2000支康乃馨不到1小時即贈罄，還有粉絲熱情合照。（何欣純辦公室提供／潘虹恩台中傳真）

周日是母親節，民進黨立委何欣純11日一早跨選區到北屯大坑9號步道發送2000支康乃馨，鼓勵大家「嘴巴甜一點、手腳勤一點、腰軟一點」向媽媽或操持家務的人表達感謝與愛。（何欣純辦公室提供／潘虹恩台中傳真）

國民黨立委楊瓊瓔、民進黨立委何欣純都被視為2026台中市長選舉人選之一，母親節前夕，兩人不約而同向民眾發送康乃馨，藉機拓展知名度。楊瓊瓔11日上午先後到內埔市場、大雅市場送出3000支香皂花，受民眾、攤商歡迎；何欣純則跨選區到北屯大坑步道與民眾互動，2000支康乃馨不到1小時即贈罄，人氣也頗高。

2026台中市長選舉，國民黨立委江啟臣、楊瓊瓔與民進黨立委蔡其昌、何欣純都被視為競逐人選之一，楊瓊瓔、何欣純也藉母親節機會，向民眾發送康乃馨，積極與民眾互動。

楊瓊瓔10日在市議員陳本添、邱愛珊、張瀞分、吳呈賢與吳建德等人陪同下前往后里內埔市場、大雅市場發送康乃馨香皂花給媽媽們，受到沿途攤商、民眾熱情歡迎，楊瓊瓔大方送出3000支康乃馨，民眾拿到康乃馨發現是實用的香皂更大呼「水擱實用！」。

楊瓊瓔說，她從小在台中各地菜市場長大，每次來到菜市場看到許多早起的婆婆媽媽，感受到母親們充滿韌性的力量，跟愛護家人健康的心情，「有韌性的女力」就是台灣女人的象徵。她更鼓勵許多「愛在心裡口難開」的朋友不吝於表達對父母親的感謝與關愛。

何欣純一早則與市議員曾朝榮、謝家宜等人一起到大坑9號步道登山口，向山友祝賀並致贈康乃馨。2000支康乃馨，不到1小時即贈罄，還有熱情粉絲搶著合照留念，展現高人氣。何欣純說，排隊拿花的市民不分男女，都來借花獻佛送給媽媽、太太，也鼓勵大家「嘴巴甜一點、手腳勤一點、腰軟一點」向媽媽或操持家務的人表達感謝與愛。

另，何欣純11日下午3點半將於太平馬卡龍公園展開第2波發送康乃馨活動；楊瓊瓔則將於12日母親節當天早上7點50分至8點20分前往潭子頭家厝市場、8點30分至9點20分前往潭子市場，以及9點50分至10點30分在神岡市場繼續發送3000支康乃馨。