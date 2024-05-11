國民黨立委楊瓊瓔、民進黨立委何欣純都被視為2026台中市長選舉人選之一，母親節前夕，兩人不約而同向民眾發送康乃馨，藉機拓展知名度。楊瓊瓔11日上午先後到內埔市場、大雅市場送出3000支香皂花，受民眾、攤商歡迎；何欣純則跨選區到北屯大坑步道與民眾互動，2000支康乃馨不到1小時即贈罄，人氣也頗高。
2026台中市長選舉，國民黨立委江啟臣、楊瓊瓔與民進黨立委蔡其昌、何欣純都被視為競逐人選之一，楊瓊瓔、何欣純也藉母親節機會，向民眾發送康乃馨，積極與民眾互動。
楊瓊瓔10日在市議員陳本添、邱愛珊、張瀞分、吳呈賢與吳建德等人陪同下前往后里內埔市場、大雅市場發送康乃馨香皂花給媽媽們，受到沿途攤商、民眾熱情歡迎，楊瓊瓔大方送出3000支康乃馨，民眾拿到康乃馨發現是實用的香皂更大呼「水擱實用！」。
楊瓊瓔說，她從小在台中各地菜市場長大，每次來到菜市場看到許多早起的婆婆媽媽，感受到母親們充滿韌性的力量，跟愛護家人健康的心情，「有韌性的女力」就是台灣女人的象徵。她更鼓勵許多「愛在心裡口難開」的朋友不吝於表達對父母親的感謝與關愛。
何欣純一早則與市議員曾朝榮、謝家宜等人一起到大坑9號步道登山口，向山友祝賀並致贈康乃馨。2000支康乃馨，不到1小時即贈罄，還有熱情粉絲搶著合照留念，展現高人氣。何欣純說，排隊拿花的市民不分男女，都來借花獻佛送給媽媽、太太，也鼓勵大家「嘴巴甜一點、手腳勤一點、腰軟一點」向媽媽或操持家務的人表達感謝與愛。
另，何欣純11日下午3點半將於太平馬卡龍公園展開第2波發送康乃馨活動；楊瓊瓔則將於12日母親節當天早上7點50分至8點20分前往潭子頭家厝市場、8點30分至9點20分前往潭子市場，以及9點50分至10點30分在神岡市場繼續發送3000支康乃馨。
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