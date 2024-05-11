新北市三重區近日常有一名男子於晨間時段出沒溪美里邊坡公園，不顧四周異樣目光，脫光身上衣物後，就地拿起水管洗香香。對此，警方表示並未接獲報案，並稱該名男子在公共場所的洗澡行為，恐已違反《社會秩序維護法》第83條，「於公共場所或公眾得出入之場所，任意裸體或為放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗，不聽勸阻者」，最高可處6千元罰鍰。

據了解，當地里長葉仁德接獲里民告知，稱溪美里邊坡公園最近常出現一名男子在晨運時分偷水洗澡，而他後來雖有報案處理，員警到場後也將男子警告、趕跑。里長說，但時隔不久，男子又重返原地，仍於公園裡眾目睽睽之下，繼續脫衣洗澡，而他的行為也已造成其他鄰里的困擾。

警方表示，雖然分局並無接獲報案，經聯繫里長了解案情後，並循線查獲涉案人為57歲郎姓男子，目前已通知他前往派出所製作筆錄，訊後全案將依《社會秩序維護法》第83條第2款進行裁罰。