一名女網友表示，她和男友找房租，找到一間凶宅，雖然跟屋主說「沒房住更可怕！」但也很好奇有沒有住過凶宅的人能分享經驗，引起討論，有網友分享，曾租過凶宅，半夜都會聽到貓慘叫、電梯也常常卡卡；但也有人住曾在國外住過發生分屍案的凶宅，連住5年都沒事，只能說窮鬼之力戰勝怨靈。

一名女網友在Dcard上發文詢問，最近和男友在找房子租，看到一間房子，屋主提醒「這間房是凶宅，去年有房客因感情問題發生事故，你可以接受嗎？」原PO硬著頭皮回說「不怕，沒房子住比較可怕！」但也很好奇有沒有人住過凶宅，可以分享經驗。

不少網友分享住凶宅的經驗，「半夜常聽到淒厲的貓叫聲，電梯經常卡卡的、會突然打開，搬走之後才知道住到凶宅」、「有朋友住凶宅，身體狀況變的很差，常做惡夢」。

不過也有網友分享，之前在國外住的凶宅是分屍案，屍體埋在住家地下室，但房租打一折，還包水電網路，最後「窮鬼之力戰勝怨靈」，他跟沒事人一樣住了5年，從此他就變成那個社區東方神秘力量代表。

另有網友則建議原PO，每個人都不一樣，有些人住凶宅就是沒事，但有些人就是會受到影響，如果會忍不住在意，那真的不要住，否則每天提心弔膽也不好。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980