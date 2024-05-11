新北市警犬隊超高人氣拉布拉多「福星」昨（10）日迎來7週年生日，並與牠的兄弟們飛達、亮亮一起慶祝，由於他們今年7、8月將屆滿退休，隊上因此隆重慶祝，而網友在臉書看到三隻警犬的生日照後，也留下許多溫馨祝福。

議員戴湘儀昨天也到警犬隊為三隻小壽星慶祝生日。（圖 / 翻攝自「新北警犬隊臉書粉專」）

警犬「福星」。（圖 / 翻攝自「新北警犬隊臉書粉專」）

警犬隊昨天透過臉書粉專張貼福星三兄弟的生日派對照片，並附文稱，「當年的小麻糬們居然已經要七歲了，回想起當初他們出生的當天，好像昨天的事呢」。粉專小編說， 胸前有一戳小白毛的是「飛達」，另外飛達和亮亮是深色毛色，福星則是淺色系，如今三隻警犬已經來到屆滿退休的階段，隊上許多同仁十分不捨。

新北市警犬隊拉布拉多「福星」出身警犬世家，也是全台唯一血跡偵蒐犬。（圖 / 新北市警犬隊長馬清基提供）

其中警犬「福星」在IG上擁有近4.6萬的粉絲，可是一隻不折不扣的網紅狗，粉絲聽聞牠今年7、8月將屆滿退休的消息，紛紛留下溫馨祝福：「好像沒多久前才看到牠剛出生沒多久的超萌影片...怎麼那麼快」、「謝謝福星7年來的貢獻，退休後要幸福生活唷」、「福星接下來好好享受狗狗狗人生」、「真的從福星出生看到牠退休」。

「福星」奶萌模樣。（圖 / 翻攝自臉書粉專「NPA署長室」）

也有民眾知悉「福星」的新主人將會是從出生開始，就一直陪伴在福星身邊的領犬員林志倫後，感到相當驚喜，「有愛心的領犬員，能夠收養福星，好好過牠的退休生活，要快樂幸福生活下去喔」、「祝福牠跟主人一生平安健康喜樂！」、「謝謝你願意照顧福星，牠晚年一定會幸福快樂」。