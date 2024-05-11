繼2016年《華牋故典》，今年佛誕節前夕，藝術家李默父再推出以經文、佛教偈語、吉祥話為主題的個展《華枝春滿》，其中以《心經》最多，在視覺上極盡變化也反映了他對經文的不同體悟。

自8歲起學習書法迄今，在書畫領域備受肯定的李默父，出版了9本書畫相關著作。 作品獲得國立台灣藝術大學、國立國父紀念館、國立歷史博物館等處典藏。 此次展出內容則是他近幾年來所進行實驗的突破，以《心經》而言共有9件作品，雖然經文相同，但有各自不同的呈現，有墨書也有泥金寫本。

泥金是以金粉調入適量膠和水而成，書寫的時候得一氣呵成，一旦調好的泥金乾掉便不能再用。雖然工序繁複，但泥金書寫有立體的效果，且永不褪色。李默父的獨創還包括「飛白書」，飛白本是書法中的一種技法，指筆鋒沒有完全出墨形成枯筆，而在書寫時有留白的現象，荷蘭國家博物館研究員王靜靈指其飛白與傳統書藝又有所不同，是對古代飛白書的當代詮釋，以特殊的液體在紙的正面書寫，復於紙背上色而留下全白的筆觸。

此次展中，李默父所書最大的字約有近90公分，最小不過約0.2公分，其跨度之大，對於書家而言更是一種挑戰。在書體上，他也展現了書寫的新意。以楷隸書寫《弘一法師偈語》、《華枝春滿》、《永受嘉福》等作品；其以自創的「精靈草」所書寫的《精靈草心經》，乍看像是梵文或藏文字母，但細看才發現是可釋讀的中文，形成了符號和文字之間的一種辯證關係。

另外，他自創的書體「華篆」所書寫的《一花一世界》作品，亦可見華篆字體既是文字又是符號，甚至也可以是圖案，於周圍的裝飾圖案形成一體，整件作品就像是一件絲織品，既有裝飾性，同時也乘載了所書佛偈的文字意涵。《華枝春滿》15日起於敦煌藝術中心展至6月16日。