美國海軍發言人說，他們調查了在社群媒體流傳，從上方拍攝的「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母照片和錄影，但尚未歸納出有無人機飛越美國第7艦隊基地上空的結論。

《星條旗報》（Stars and Stripes）10日報導，近兩個月來，名為「這是我小號4@Xiao_Hao_4 」的用戶將航母空拍照和影片發佈到X社群平台上。 而4月4日發布的4張照片中，除了「雷根」號航母外，還有「藍嶺」號（USS Blue Ridge LCC-19）兩棲指揮艦、幾艘驅逐艦，以及基地的部分海岸線和內部。

接著5月8日的另一篇貼文中，又展示了另外兩張照片，還有一段顯然是由直接飛越航母上空的無人機所拍攝的錄影畫面。基地發言人凱勒（Justin Keller）周四在電子郵件中說，基地知道這些影像，而海軍犯罪調查局（Naval Criminal Investigative Service，NCIS）「調查了它們的真實性」。凱勒並說，沒有跡象顯示，有無人機飛越「雷根」號。

Navy probes apparent drone footage of USS Ronald Reagan posted on social mediahttps://t.co/qsb1NOFOLY — Stars and Stripes (@starsandstripes) May 10, 2024

「這是我小號4」主要以中文發佈內容，並聲稱對這些影像負責，並自稱「秘密內容的秘密帳戶」。而該帳戶所有人的身分尚未公開，截至周五上午也沒有回應置評的要求。

事實上，這帳戶4月2日還發布了日本海上自衛隊橫須賀基地的類似影像，還有停靠在當地的直升機驅逐艦「出雲」號（JS Izumo，DDH-183）的影片。而雅虎新聞2日報導，相關影片最初是3月發佈在中國彈幕影片分享網站「嗶哩嗶哩（Bilibili）」上，但後來被刪除。