國道警察局於母親節前夕，舉辦了一場溫馨感恩活動。（圖／警方提供）

國道警察局於母親節前夕，舉辦了一場溫馨感恩活動。（圖／警方提供）

國道警察局於母親節前夕，舉辦了一場溫馨感恩活動。（圖／警方提供）

國道警察局於母親節前夕，舉辦了一場溫馨感恩活動。（圖／警方提供）

國道警察局於母親節前夕，舉辦了一場溫馨感恩活動。（圖／警方提供）

國道警察局於母親節前夕，舉辦了一場溫馨感恩活動，以向所有紅斑馬家眷表達最高的謝意。面對每日的車水馬龍，國道警察們常常需要在高速車流中處理各種事故，而背後默默支援著他們的，是每位堅強的媽媽。局長廖美鈴表示，許多國道女警不僅身兼執法者與媽媽的角色，更是家庭和社會的重要支柱，每日辛勞付出，值得被無限尊敬與感激。

活動當天，國道公路警察局特別邀請了新北市麗園國小弦樂團前來演出，為在場的母親們帶來了動聽的音樂饗宴。該樂團在最近的全國學生音樂比賽中榮獲優等佳績，展現了他們的音樂天賦與努力成果。廖美鈴局長在活動中也特別致贈康乃馨，表達對所有母親的深深感謝之情。

除了主活動外，各公路警察大隊也紛紛舉辦了慶祝活動，讓每位紅斑馬都能感受到濃濃的溫暖和關懷。有員警表示，今年的母親節真的感受到了「暖意上心頭」，回家一定要給媽媽和老婆來個「愛的抱抱」！

廖美鈴表示，作為一位母親，深刻理解職場媽媽所面臨的種種考驗與辛苦。她表示，除了感謝員警對國道的付出，更要感恩每位紅斑馬身後無私奉獻的母親。在這個特別的日子裡，讓我們一起向所有的母親們致上最誠摯的感謝與祝福！