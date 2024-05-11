2024竹山國際茶道節11日在竹山紫南宮前登場，今年安排5所大學的國際交換生免費體驗茶鄉小旅行，另來自22個國家150位學生與茶農互動，了解茶葉生長過程並品茶，展期自11日至19日止。

現場由在地的瑞竹國小、巧姿舞蹈團、紫羅蘭樂團等，帶來精彩表演為活動揭開序幕，並邀請到來自韓國的茶道師來台交流，現場泡茶，展示韓國的道地茶藝文化。

南投縣長許淑華到場行銷南投竹山好茶，歡迎民眾到紫南宮喝好茶、遊茶鄉，品嚐在地優質農特產品；活動期間開設18場DIY活動，讓民眾親自動手體驗，體驗食農教育精神。

竹山鎮公所指出，今年計53個攤位參展，還有韓國茶道文化、趣味手作體驗及知名影歌星等各式表演節目，適逢夏季天氣炎熱，大型展覽館裝設冷氣，讓民眾覺得舒適好逛。

許淑華親切的與現場茶農們打招呼，關心茶農的生意狀況，並與民代及藝人陳隨意一起體驗手作的茶香平安槌，藉此推廣南投茶葉文化與產業，吸引更多人來品茶買茶。

許淑華說，茶葉是南投的重要產業，竹山更是南投重要產茶區，在地生產竹筍、番薯等極具特色的農特產品，藉由茶道節來行銷推廣在地優質好茶，宣傳茶文化來提升買氣。

許淑華指出，現場遊客不僅能了解竹山的茶文化，還能品嚐當地美食、欣賞景點，實現深度旅遊的目的，相信必能擴大活動周邊效益，竭誠歡迎來南投買好茶。

竹山國際茶道節活動今年邁入第2屆，活動內容豐富多樣，包括各式茶類展售攤位、茶文化表演以及趣味DIY等，開幕當天有知名藝人陳隨意、黃西田父女檔及酒窩歌王傅振輝等精彩演出。