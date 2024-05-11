高雄市政府社會局仁愛之家11日提前慶祝母親節。（仁愛之家提供／林瑞益高雄傳真）

母親節前夕，高雄市政府社會局仁愛之家11日與海韻綜藝團、Best樂團合辦母親節暨懇親會活動，活動邀請仁家長輩、家屬近150人一同欣賞精采樂曲演出。主協辦單位贈送阿嬤們象徵幸福的金沙花束，希望長輩們幸福久久。

為表達對母親崇高的愛意，仁愛之家特邀請5個廳舍6位母親長輩代表一同切蛋糕慶祝，社會局長謝琍琍、海韻綜藝團長陳秀利，及高雄市天明功德會理事長邵清進一起送花給長輩們。

為讓阿嬤們有不同的體驗，現場擺設由高雄市自動販賣商業同業會捐贈的娃娃機，讓阿嬤長輩試試手氣，抓取自己想要的禮物，現場不斷出現尖叫聲，有人抓到禮物顯得很開心，但也有人失望。

會中安排表演節目包含海韻綜藝團以薩克斯風演奏經典母親節應景歌曲，以及由子女向長輩奉茶，場面溫馨感人。

87歲吳阿嬤開心表示，她住在仁愛之家已12年，每年兒女都會出席參加仁家母親節慶祝活動，跟同年齡的長輩，一起慶祝這特殊節日很歡喜，覺得住在這大家庭，每一位工作人員都像是她的小孩，每天對她噓寒問暖，關懷無微不至，讓她覺得好幸福，多了好多小孩似的，很滿足。