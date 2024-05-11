花蓮縣府賑災專戶遭不肖之人利用，假冒捐款188元可抽獎，要求捐款人先付手續費或稅款等到指定帳戶藉此詐欺，花蓮縣府表示已關閉自動入帳捐款方式，也沒有跟任何單位合作捐款抽獎活動，現在有3種合法捐款方式，不要受騙上當。

縣府說，0403強震後，花蓮縣府透過重大災害民間賑災捐款帳戶辦理勸募，竟遭不肖之人利用，在社群平台發起「捐款188元至指定社福帳戶即能抽獎送獎品」，引人上鉤。

當捐款人回傳捐款截圖後，便通知匯款錯誤或是抽中頭獎取信民眾，並要求捐款人加LINE，由「客服專員」指示辦理中獎領獎程序，要捐款人先付手續費、保證金、稅款，等捐款人接續匯款到指定帳戶後，再指揮操作網路銀行趁機騙取高額財物。

花蓮縣府社會處指出，確實有查到數筆188元捐款，目前0403震災捐款方式已緊急關閉自動櫃員機、網路銀行等自動化入帳方式，僅提供1、臺銀臨櫃、2、「愛˙分享」捐款暨物資申請服務平台（https://reurl.cc/bV9Od3）或3、至7-11 IBON機台（機臺操作路徑：「慈善捐款」-「援助0403花蓮震災」-「花蓮縣政府」）等3種方式。

縣府強調，沒有跟任何單位合作捐款抽獎活動，民眾千萬不要上當，0403賑災募款到6月5日，呼籲民眾透過3種指定方式捐款。如果可疑，可向警方舉報或165求證，或聯繫花蓮縣政府社會處：03-82271717＃397-399，查問訊息。