南投中台禪寺11日舉行浴佛法會，計1萬5千多名佛弟子回中台山禮佛。縣長許淑華出席時表示，中台禪寺道場弘法，洗滌人心，尤其卡努颱風重創南投，中台禪寺捐助200萬元賑災，令人感動。

中台浴佛法會，由上見下穎大和尚主法，身著海青的佛弟子齊聚佛堂，場面莊嚴、隆重，誦經聲繚繞如雷，讓置身法會的許淑華，感到震撼，讚嘆1萬5千多位佛弟子同場禮佛，感受滿滿正能量。

許淑華表示，佛法可以安定人心，遍布各地的中台信眾回中台山禮佛、浴佛外，中台山各地居士、大德，平時默默行善，度化眾生，發慈悲心，更是安定社會的力量。

許淑華說，中台禪寺一直協助縣府，發展南投觀光、接待外賓，對南投的貢獻，外界有目共睹；去年卡努風颱造成南投災害，中台禪寺捐款賑災並安置災民，她感恩在心。

許淑華指出，中台禪寺，遠近馳名，外地觀光客慕名而來，並帶動產業、觀光及民宿發展，地方因此受惠，她祝福中台弘法道場，愈來愈興盛，接引更多十方大眾到中台禮佛。