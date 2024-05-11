台灣高鐵今年首季、3月運量皆創新高，外界擔憂不漲價恐影響搭乘品質。對此，交通部長王國材今表示，高鐵去年賺100多億元，不一定要漲票價移轉給民眾，還是新車廂趕快來比較重要。

王國材表示，高鐵現在另外8列車正在採購中，2025、2026年會陸續到，現在34列車可能運能不夠，若車輛多一點，也能提高承載量。

王國材也說，目前雖有評估調漲票價，但他認為高鐵本身去年賺了100多億元，若在公股公司有賺錢的狀況下，不一定要「移轉給民眾」除非虧錢，最重要還是新車廂趕快來比較重要。