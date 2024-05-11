羅裕誴在華視、公視台語台戲劇《勇氣家族》中飾演陳亞蘭的獨子，現實生活中他也經營歌仔戲團，他分享歌仔戲團也有大小月之分，遇上媽祖生、中秋節等傳統節慶通常都是大月，「像這個月媽祖生，我們就接滿30場，過年後、媽祖生都很忙。」大月的時候薪水可以達到6、7萬，但小月可能1萬5都不到，還要兼差直播賣東西，「大月賺的錢要存起來，不能亂花、要存錢，小月才可以應付一些開銷，不要亂花錢。」

另一半會不滿薪水怎麼差這麼多？「我現在是沒有另一半啦，過去的女友，大月會說沒時間陪伴，小月又沒有收入，她會念說你就不要一直亂買東西，我都會跟她講說，可是我買的都是舞台上的需求，因為我不喜歡跟別人借。」透露買過最大的道具是舞台的布景，都要2、30萬，衣服一套也要2萬起跳，「我媽媽也會念，要存錢，我都會跟她說，這個就是必需要買的，就算東西沒壞，也是要買來預備。」

《勇氣家族》高潮迭起的劇情深受觀眾喜愛，劇情發展來到桂英（陳亞蘭飾）至醫院看診後，回憶當年一家守在丈夫進桑（莊凱勛飾）身邊，哀慟無法挽回進桑性命，輪轉時空後，她因在醫院昏倒被送急診，病床邊是長大的應龍三兄妹，家人的深情互動讓全場揪心不捨。劇情能讓人從中感受到家人間真摯的溫暖情感，引發不少觀眾共鳴，網友紛紛留言劇情很觸動人心。